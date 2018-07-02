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Рада розгляне обрання суддів КСУ цього тижня, - Парубій

НовиниПолітика    02.07.2018 - 15:01
Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна)
Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна)

За словами спікера ВР, депутати "пройдуть це питання без особливих труднощів"

Цього тижня Верховна рада України має обрати суддів Конституційного суду. Про це під час брифінгу повідомив спікер парламенту Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

"У нас є в боргу ще одне кадрове питання - це обрання суддів Конституційного суду України. Воно не таке об’ємне як питання ЦВК по часу (розгляду у залі, - ред.)  Тому ми його пройдемо без особливих труднощів", - повідомив Парубій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховна рада України на поточному пленарному тижні розгляне питання ядерної політики та ядерної безпеки, а також призначить суддів Конституційного суду.

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Теги публікації: Конституционный суд Украины, Андрій Парубій, назначение, Верховна Рада, Суд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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