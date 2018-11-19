Рада розгляне держбюджет-2019 у другому читанні на цьому тижні

Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна, Віталій Носач)

Також парламентарі розглянуть зміни до Податкового та Бюджетного кодексів

Цього тижня планується розгляд проекту державного бюджету на 2019 рік та змін до Податкового кодексу. Про це голова парламенту заявив у ході засідання погоджувальної ради Верховної ради, передає кореспондент РБК-Україна.

Парубій зазначив, що у вівторок нардепи першим блоком мають розглянути блок агрополітики.

"Минулого тижня ми не завершили розгляд питань стосовно охорони тваринного та рослинного світу №6598, тому ми продовжуємо розгляд цього питання у вівторок. У вівторок першим блоком - блок аграрної політики. Наступний блок - це направлення на висновок Конституційного суду перейменування двох областей, яке допоможе нам завершити процес декомунізації", - повідомив Парубій.

За його словами, у середу, окрім ратифікацій, парламент розгляне законопроект про кримінальні проступки № 7279-д у другому читанні.

"У четвер пропонується, щоб ми пройшли розгляд Бюджетного і Податкового кодексу. Хочу нагадати, що, згідно регламенту, до 1 грудня має бути розглянути і Бюджетний, і Податковий кодекс", - заявив Парубій.

Глава ВР зазначив, що правки до Бюджетного кодексу комітет уже підготував.

"Бюджетний кодекс уже комітетом підготовлений. Рішення комітету і всіх правок вже має бути у найближчий період. Це наше зобов’язання згідно графіку прийняття бюджету - розгляд у четвер Податкового і Бюджетного кодексу, а також ряду питань, які стосуються прийняття бюджету", - додав він.

Зокрема, спікер наголосив, що планується виділення коштів на ЦВК та посилення кібербезпеки.

"Поміж них закон про публічні закупівлі, але я впевнений ми повинні його прийняти", - додав голова парламенту.

Нагадаємо, уряд на засіданні 14 листопада схвалив проект закону про бюджет-2019 для розгляду у другому читанні Верховною радою.

Як писало РБК-Україна раніше, Парубій заявив, що парламент перейде до розгляду держбюджету на 2019 рік 22 листопада. Крім того, за його словами, 22 листопада Рада також розгляне зміни до Податкового та Бюджетного кодексів у другому читанні.

До цього президент Петро Порошенко назвав умову, за якої може не підписати бюджет-2019. Зокрема, глава держави наполягає на забезпеченні субсидіями у держбюджеті на наступний рік.