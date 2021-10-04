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Рада может рассмотреть отставку Разумкова в четверг, - источники

Автор: Ульяна Безпалько, Милан Лелич

Во вторник, 5 октября, Рада может проголосовать за включение вопроса об отставке спикера ВР Дмитрия Разумкова в повестку дня и определится с процедурой его рассмотрения. В четверг же планируется решающее голосование.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Игра в Монополию. Как "Слуга народа" собирается уволить Разумкова и ряд министров".

При этом Разумков при желании может попытаться затянуть эту историю, привычно апеллируя к регламенту ВР.

Там указано, что за два дня до голосования за отставку спикера депутатам должны быть представлены отчеты Счетной палаты и самого спикера. Два дня до четверга - это как раз вторник, а на подготовку этих отчетов тоже нужно время.

Впрочем, в президентской команде рассчитывают, что подобные процедурные моменты особой проблемой не станут, и главу ВР все же заменят в этот четверг. Голосов за это, по предварительным оценкам, должно хватить.

В "Слуге народа" считают, что внутри их фракции отставку спикера поддержат около 205-210 депутатов. Голоса, которых не хватает, как рассчитывают в президентской команде, добавят группы "Довира" и "За майбутнє". Под вопросом - поддержка половины фракции "Голос".

Напомним, что фракция партии "Слуга народа" собрала более 150 подписей за отставку Дмитрия Разумкова с поста спикера парламента.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский назвал процедуру отставки Разумкова внутрифракционным вопросом.

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