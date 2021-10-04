Рада может рассмотреть отставку Разумкова в четверг, - источники

При этом Разумков при желании может попытаться затянуть эту историю, привычно апеллируя к регламенту ВР.

Там указано, что за два дня до голосования за отставку спикера депутатам должны быть представлены отчеты Счетной палаты и самого спикера. Два дня до четверга - это как раз вторник, а на подготовку этих отчетов тоже нужно время.

Впрочем, в президентской команде рассчитывают, что подобные процедурные моменты особой проблемой не станут, и главу ВР все же заменят в этот четверг. Голосов за это, по предварительным оценкам, должно хватить.

В "Слуге народа" считают, что внутри их фракции отставку спикера поддержат около 205-210 депутатов. Голоса, которых не хватает, как рассчитывают в президентской команде, добавят группы "Довира" и "За майбутнє". Под вопросом - поддержка половины фракции "Голос".