Рада може розглянути відставку Разумкова в четвер, - джерела

При цьому Разумков при бажанні може спробувати затягти цю історію, звично апелюючи до регламенту ВР.

Там зазначено, що за два дні до голосування за відставку спікера депутатам повинні бути представлені звіти Рахункової палати і самого спікера. Два дні до четверга - це як раз вівторок, а на підготовку цих звітів теж потрібен час.

Втім, в президентській команді розраховують, що подібні процедурні моменти особливою проблемою не стануть, і главу ВР все ж замінять в цей четвер. Голосів за це, за попередніми оцінками, має вистачити.

В "Слузі народу" вважають, що всередині їх фракції відставку спікера підтримають близько 205-210 депутатів. Голоси, яких бракує, як розраховують в президентській команді, додадуть групи "Довіра" і "За майбутнє". Під питанням - підтримка половини фракції "Голос".