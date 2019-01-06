В комитете Рады не исключили появление нового закона о приходах

Фото: Николай Княжицкий (РБК-Украина, Виталий Носач)

Княжицкий допускает, что Парубий может подготовить новый закон

После получения томоса об автокефалии Православной церкви Украины в Верховной раде могут зарегистрировать новый законопроект о переходе церковных общин и объединения с ПЦУ. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил глава комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий.

Отметим, что после вручения томоса об автокефалии в Стамбуле спикер ВР Андрей Парубий заявил, что в законопроекте о переходе приходов в ПЦУ учтут все пожелания церкви.

"Когда я читал заявление Парубия, я не понял, он имел в виду тот же закон, что уже есть. А может, он имел в виду, что есть другой закон, который он подготовит в связи с той конкретной ситуацией, которая сейчас есть", - сообщил Княжицкий.

Напомним, ранее спикер Рады Парубий заявил, что законопроект о переходе приходов в ПЦУ нужно принять как можно скорее, чтобы упростить механизм перехода общин в новую церковь.

РБК-Украина также писало, что законопроект о возможности перехода общин в Православную церковь Украины (ПЦУ) уже готов к рассмотрению в сессионном зале парламента. По словам Княжицкого, проект закона, который сейчас есть в Раде, комитет уже рассмотрел. Парламентарий также прогнозировал, что документ могут включить в повестку дня и рассмотреть в ближайшее время.

Добавим, сегодня Вселенский патриархат предоставил томос Православной церкви Украины.