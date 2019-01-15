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Рада може розглянути новий законопроект про перехід церковних громад у четвер

Новини » Політика    15.01.2019 - 10:26
Рада може розглянути новий законопроект про перехід церковних громад у четвер
Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна, Віталій Носач)

Комітет розгляне новий закон щодо переходу у середу

У четвер парламент може розглянути новий законопроект про перехід церковних громад до Православної церкви України. Про це повідомив голова Верховної ради Андрій Парубій під час погоджувальної ради, передає кореспондент РБК-Україна.

Він підкреслив, що раніше зареєстрований законопроект  №4128 не враховує усі процедурні юридичні нюанси.

"У нас є зареєстрований проект закону №4128, але, на жаль, він не враховує усіх процедурних юридичних нюансів. Тому я звернувся з проханням до комітету, щоб був розроблений новий доопрацьований законопроект, відповідно до рекомендацій ЄСПЛ. Це проект закону щодо зміни громадами підлеглості", - повідомив Парубій.

За його словами, комітет розгляне відповідний законопроект у середу.

"Нова редакція законопроекту допоможе в повній мірі реалізувати права віруючих. Я сподіваюсь, що комітет у середу зможе розглянути прийняте рішення. Якщо буде воля парламенту, ми в четвер зможемо включити в порядок денний сесії для прийняття рішення. Вважаю, що це буде одним з найважливіших законів тижня", - додав спікер ВР.

Нагадаємо, раніше глава комітету з питань культури і духовності Микола Княжицький заявляв, що після отримання томосу про автокефалію ПЦУ у Верховній раді можуть зареєструвати новий законопроект про перехід церковних громад і об'єднання з ПЦУ.

Як писало РБК-Україна раніше, спікер Ради підкреслював, що законопроект про перехід парафій у ПЦУ потрібно прийняти якомога швидше, щоб спростити механізм переходу громад у нову церкву.

Додамо, 6 січня Вселенський патріархат надав томос Православній церкві України.

У Раді розповіли, скільки законів розглянули комітети протягом дев’ятої сесії Вселенський патріархат опублікував томос про автокефалію ПЦУ
Новини України Андрій ПарубійВерховна РадаТомосПЦУ
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