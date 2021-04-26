Рада может рассмотреть назначение главы Минэнерго в четверг, - Разумков

Спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что главу Министерства энергетики могут назначить уже в четверг. Однако пока представления от Кабинета министров на назначение в Верховной раде нет.

Об этом он сказал в ходе брифинга.

"По состоянию на сегодня пока представления от Кабинета министров нет по назначению того или иного кандидата на должность. Но теоретически, да, это возможно, что в четверг такой вопрос будет рассматриваться... Я думаю, что до этого времени мы сможем пообщаться с кандидатом на эту должность... Я с ним еще не знаком", - отметил Разумков.

Напомним, на прошлой неделе в партии "Слуга народа" отметили, что на одном из внеочередных могут рассмотреть назначение Германа Галущенко главой Министерства энергетики.

Так, на заседании фракции СН премьер-министр Денис Шмыгаль представил депутатам кандидата на пост министра энергетики Германа Галущенко. Претендент отвечал на вопросы членов монобольшинства.

Ранее стало известно, что и.о. министра энергетики Юрий Витренко написал заявление на увольнение.