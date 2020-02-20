Рада рассмотрела более тысячи правок к земреформе и ушла на перерыв

Рассмотрение закона продолжится в ходе вечернего заседания
Верховная рада Украины по состоянию на четверг, 20 февраля, рассмотрела 1049 правок ко второму чтению законопроекта о рынке земли, передает корреспондент РБК-Украина.
Всего в документе 4018 правок. Ни одна из рассмотренных правок поддержана в зале не была.
Напомним, в аграрном комитете Верховной рады не исключают созыв внеочередного заседания для рассмотрения законопроекта о рынке земли. Глава комитета Николай Сольский заверил, что сегодня нардепы вряд ли будут продлевать заседание парламента.
Стоит отметить, фракция "Слуга народа" пока не достигла договоренности с оппозицией в вопросе ускорения рассмотрения законопроекта о рынке земли. Так, в СН постоянно идут переговоры с депутатами из ОПЗЖ по снятию части поправок.
Как писало РБК-Украина ранее, Рада по состоянию на среду, 19 февраля, рассмотрела 649 поправок ко второму чтению законопроекта о рынке земли.
Подчеркнем также, во фракции рассматривают возможность назначения дополнительных пленарных заседаний ВР для ускорения рассмотрения законопроекта о рынке земли.