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Рада розглянула понад тисячу правок до земреформи і пішла на перерву

Новини » Політика     20.02.2020 - 14:25
Рада розглянула понад тисячу правок до земреформи і пішла на перерву
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Розгляд закону продовжиться у ході вечірнього засідання

Верховна рада України станом на четвер, 20 лютого, розглянула 1049 правок до другого читання законопроекту про ринок землі, передає кореспондент РБК-Україна.

Усього в документі 4018 правок. Жодна з розглянутих правок підтримана в залі не була.

Нагадаємо, в аграрному комітеті Верховної ради не виключають скликання позачергового засідання для розгляду законопроекту про ринок землі. Глава комітету Микола Сольський запевнив, що сьогодні нардепи навряд чи будуть продовжувати засідання парламенту.

Варто відзначити, фракція "Слуга народу" поки не досягла домовленості з опозицією у питанні прискорення розгляду законопроекту про ринок землі. Так, у СН постійно йдуть переговори з депутатами з ОПЗЖ по зняттю частини поправок.

Як писало РБК-Україна раніше, Рада станом на середу, 19 лютого, розглянула 649 поправок до другого читання законопроекту про ринок землі.

Підкреслимо також, у фракції розглядають можливість призначення додаткових пленарних засідань ВР для прискорення розгляду законопроекту про ринок землі.

У Раді не виключають скликання позачергового засідання через закон про ринок землі У Раді не досягли згоди з опозицією щодо розгляду закону про ринок землі
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