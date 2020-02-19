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Рада рассмотрела почти 650 правок к закону о рынке земли

Новости » Политика     19.02.2020 - 14:19
Рада рассмотрела почти 650 правок к закону о рынке земли
Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Всего в документе 4018 правок

Верховная рада Украины по состоянию на среду, 19 февраля, рассмотрела 649 правок ко второму чтению законопроекта о рынке земли, передает корреспондент РБК-Украина.

Всего в документе 4018 правок. Ни одна из рассмотренных правок поддержана в зале не была.

Напомним, за законопроект об открытии рынка земли в Верховной раде достаточно голосов, заверяет глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Кроме того, во фракции рассматривают возможность назначения дополнительных пленарных заседаний ВР для ускорения рассмотрения законопроекта о рынке земли.

Как писало РБК-Украина, во фракции "Слуга народа" исключают возможность проведения удлиненного пленарного заседания парламента из-за рассмотрения закона о рынке земли.

Добавим также, СН проводит активную работу с оппозиционными фракциями для того, чтобы они сняли поправки к законопроекту о рынке земли. Однако во фракции сомневаются, что закон удастся принять 20 февраля.

Ранее агентство также писало, что ВР уже прошла 1/6 правок к законопроекту о рынке земли. При этом парламентарии состоянию на вторник прошли 483 правки.

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