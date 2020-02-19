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В Раде не достигли согласия с оппозицией по рассмотрению закона о рынке земли

Новости » Политика     19.02.2020 - 14:48
В Раде не достигли согласия с оппозицией по рассмотрению закона о рынке земли
Фото: Александр Корниенко (РБК-Украина)

В "Слуге народа" продолжаются переговоры с депутатами из ОПЗЖ по снятию части поправок

Фракция "Слуга народа" пока не достигла договоренности с оппозицией относительно ускорения рассмотрения законопроекта "Об обращении земли". Об этом заявил первый заместитель главы фракции СН Александр Корниенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в "Слуге народа" постоянно идут переговоры с депутатами из ОПЗЖ по снятию части поправок.

"Мы можем только взывать к совести коллег по парламенту. Мы это делаем постоянно. Постоянно говорим, вчера говорили, сегодня говорили. Убеждаем, просим, умоляем", - заявил Корниенко.

Напомним, Верховная рада Украины по состоянию на среду, 19 февраля, рассмотрела 649 поправок ко второму чтению законопроекта о рынке земли.

РБК-Украина писало, что во фракции рассматривают возможность назначения дополнительных пленарных заседаний ВР для ускорения рассмотрения законопроекта о рынке земли. Вместе с тем Арахамия допускает, что такое решение может вызвать новую серию манипуляций по закону.

Добавим, за законопроект об открытии рынка земли в Верховной раде достаточно голосов, уверяет глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

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Новости Украины оппозицияРынок землиСлуга народа
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