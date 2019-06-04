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Рада рассмотрела более 50% правок к закону о ВСК с разделом об импичменте

Новости » Политика    04.06.2019 - 18:02
Рада рассмотрела более 50% правок к закону о ВСК с разделом об импичменте
Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

​​​​​​​Всего в законе 748 правок ко второму чтению

Верховная рада Украины во вторник, 4 июня, рассмотрела более 50% правок ко второму чтению законопроекта №1098 "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной рады Украины", в котором предусматривается процедура импичмента президента. Об этом сообщил глава ВР Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

Всего к закону было подано 748 правок ко второму чтению.

"Коллеги, я предлагаю определиться, с какой поправки мы начнем завтра... Следующая у нас будет 399. Мы начнем завтра рассмотрение с 399 правки", - отметил глава парламента.

Напомним, в понедельник глава Верховной рады Андрей Парубий заявил, что законопроект о временных следственных комиссиях с разделом о процедуре импичмента президента будет проголосован в этот пленарный четверг, 6 июня 2019 года. "Я думаю, что мы сможем провести обсуждение во вторник, в течение среды и в четверг около 11:00 выйти на принятие решения", - заявлял спикер парламента.

Как писало РБК-Украина, парламент 4 июня не смог включить в повестку дня законопроект №10340 об импичменте президента, автором которого является глава государства Владимир Зеленский. Так, за включение проекта закона №10340 "Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент)" и альтернативного к нему №10340-1 проголосовали лишь 110 депутатов ВР.

Добавим, 25 апреля нардепы одобрили за основу в первом чтении законопроект №1098 о временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях. За проект закона проголосовали 238 парламентариев.

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Темы: Заседание Рады
Новости Украины Верховная Радаимпичмент
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