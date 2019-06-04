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Нардепы отказались рассматривать закон Зеленского об импичменте

Новости » Политика    04.06.2019 - 12:59
Нардепы отказались рассматривать закон Зеленского об импичменте
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Вместе с тем Рада вошла в рассмотрение закона о ВСК, где предусмотрена процедура импичмента президента

Верховная рада Украины 4 июня не смогла включить в повестку дня законопроект №10340 об импичменте президента, автором которого является глава государства Владимир Зеленский. Об этом объявил спикер парламента Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, за включение проекта закона №10340 "Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент)" и альтернативного к нему №10340-1 проголосовали лишь 110 депутатов ВР.

После того, как парламентарии прошли раздел "включение в повестку дня сессии", спикер Рады Андрей Парубий объявил о том, что депутаты ВР входят в рассмотрение законопроекта о временных следственных комиссиях, где предусмотрена процедура импичмента главы государства. Отметим, в документ ко второму чтению подано почти тысячу правок.

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Темы: Заседание Рады
Новости Украины Владимир Зеленскийимпичмент
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