Парламент принял за основу законопроект о ВСК

Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Проект закона поддержали 238 народных депутатов

Верховная рада поддержала за основу в первом чтении законопроект № 1098 о временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях. За проект закона проголосовали 238 парламентариев, передает корреспондент РБК-Украина.

Закон определяет правовой статус временных следственных комиссий и временных специальных комиссий ВР, их полномочия и организационные основы деятельности.

Согласно закону, основаниями для создания ВСК могут быть сообщения о нарушении Конституции Украины, законов Украины органами госвласти, органами местного самоуправления, их должностными, служебными лицами, руководителями (или должностными лицами, исполняющими их обязанности) предприятий, учреждений, организаций независимо от форм собственности, объединений граждан, представляющих общественный интерес, в том числе:

сообщение об обстоятельствах, которые угрожают суверенитету, территориальной целостности Украины или ее экономическим, научно-техническим, национально-культурным, социальным интересам, охране окружающей среды;

сообщение о массовом нарушении прав, свобод и законных интересов граждан, их объединений или злоупотреблени властью должностными, служебными лицами, причинившее существенный вред общественным интересам.

Временная специальная комиссия образуется ВР для подготовки и предварительного рассмотрения вопросов, а также для подготовки и доработки проектов законов и других актов Рады на правах главного комитета, если предмет правового регулирования таких проектов не относится к предметам ведения комитетов, образованных парламентом, кроме случая образования специальной комиссии для продолжения работы над законопроектом о внесении изменений в Конституцию Украины.

Напомним, ранее глава ВР Андрей Парубий заявил, что роль украинского парламента должна быть усилена путем принятия ряда законов. "Я считаю, роль Верховной рады должна быть усилена, ее контрольные функции... Вот я говорил в начале работы парламента (сессии - ред.), что мы должны принять закон о ВСК, о реформе парламента, о распределении комитетов в парламенте", - подчеркивал спикер Рады.

Как писало РБК-Украина, Парубий заявил, что к рассмотрению в Раде в четверг будет предложен ряд законопроектов по реформе парламента, среди которых будет законопроект о снятии депутатской неприкосновенности.