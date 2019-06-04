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Рада розглянула понад 50% правок до закону про ТСК з розділом про імпічмент

Новини » Політика    04.06.2019 - 18:02
Рада розглянула понад 50% правок до закону про ТСК з розділом про імпічмент
Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Усього в законі 748 правок до другого читання

Верховна рада України у вівторок, 4 червня, розглянула понад 50% правок до другого читання законопроекту №1098 "Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної ради України", в якому передбачається процедура імпічменту президентаПро це повідомив глава ВР Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

Всього до закону було подано 748 правок до другого читання.

"Колеги, я пропоную визначитися, з якої поправки ми почнемо завтра… Наступна в нас буде 399. Ми розпочнем завтра розгляд з 399 правки", - зазначив глава парламенту.

Нагадаємо, в понеділок глава Верховної ради Андрій Парубій заявив, що законопроект про тимчасові слідчі комісії з розділом про процедуру імпічменту президента буде проголосований у цей пленарний четвер, 6 червня 2019 року. "Я думаю, що ми зможемо провести обговорення у вівторок, протягом середи та в четвер близько 11:00 вийти на ухвалення рішення", - заявляв спікер парламенту.

Як писало РБК-Україна, парламент 4 червня не зміг включити до порядку денного законопроект №10340 про імпічмент президента, автором якого є глава держави Володимир Зеленський. Так, за включення проекту закону №10340 "Про особливу процедуру усунення президента України з поста (імпічмент)" і альтернативного до нього №10340-1 проголосували лише 110 депутатів ВР.

Додамо, 25 квітня нардепи схвалили за основу в першому читанні законопроект №1098 про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії. За проект закону проголосували 238 парламентарів.

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Теми: Засідання Ради
Новини України Верховна Радаімпічмент
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