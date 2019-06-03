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Рада в четверг примет закон о ВСК с разделом об импичменте

Новости » Политика    03.06.2019 - 11:26
Рада в четверг примет закон о ВСК с разделом об импичменте
Фото: Андрей Парубий (Виталий Носач/РБК-Украина)

По словам Парубия, ко второму чтению закона подано около тысячи поправок

Законопроект о временных следственных комиссиях с разделом о процедуре импичмента президента будет проголосован в этот пленарный четверг, 6 июня 2019 года. Об этом сообщил глава Верховной рады Андрей Парубий во время согласительного совета парламента, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Парубия, ко второму чтению закона подано около тысячи поправок.

"Ориентировочно в час мы перейдем к рассмотрению законопроекта о ВСК №1098. Поправок много, но меньше 1000, потому что целый ряд депутатов свои правки сняли. Я думаю, что мы сможем провести обсуждение во вторник, в течение среды и в четверг около 11:00 выйти на принятие решения", - заявил спикер парламента.

По его словам, депутаты смогут пройти представленные поправки за полтора дня.

Напомним, на прошлой неделе глава подкомитета по вопросам организации работы Верховной рады регламентного комитета Павел Кишкарь заявил, что законопроект о ВСК по процедуре импичмента президента могут проголосовать на этой пленарной неделе. Он подчеркивал, что фракция "Блок Петра Порошенко" отозвала около 1000 поправок.

Как писало РБК-Украина ранее, был обнародован текст президентского законопроекта об импичменте. Согласно проекту закона и пояснительной записке, процедура импичмента президента будет инициироваться большинством народных депутатов от конституционного состава ВР.

До этого спикер Рады Андрей Парубий рассчитывал, что закон об импичменте президента будет рассмотрен на прошлой пленарной неделе.

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