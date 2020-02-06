Рада рассмотрела менее 200 правок к закону о рынке земли и ни одну не поддержала

Верховная рада Украины рассмотрела менее 200 правок ко второму чтению законопроекта о рынке земли, передает корреспондент РБК-Украина.

Всего в документе 4018 правок. Парламентарии рассмотрели 184 правки.

После этого вечернее пленарное заседание Рады было закрыто.

Напомним, парламент сегодня, 6 февраля, вошел в рассмотрение законопроекта о рынке земли во втором чтении. Нардепы продолжают блокирование президии ВР, в связи с чем заседание ведет первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук. Место спикера Рады Дмитрий Разумкова блокировала глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Как писало РБК-Украина ранее, ВР в ходе утреннего заседания в четверг рассмотрела менее 20 правок к законопроекту о рынке земли.

Добавим также, во фракции "Слуга народа" допускают, что рассмотрение закона о рынке земли может заблокировать работу парламента на пару месяцев. В СН объяснили, что фракция ОПЗЖ не отозвала свои правки, хотя ранее о такой возможности сообщали источники РБК-Украина.

Отметим, во время утреннего заседания фракции "Слуга народа" президент Владимир Зеленский обратился к народным депутатам с вопросом о возможности проголосовать законопроект "Об обороте земли" во втором чтении за два дня.

Так, депутаты продлили работу ВР в четверг до 19:30. За продление проголосовали 226 нардепов. Изначально предлагалось продлить заседание до 20:00.