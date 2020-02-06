Рада розглянула менше 200 правок до закону про ринок землі і жодну не підтримала

Верховна рада України розглянула менше 200 правок до другого читання законопроекту про ринок землі, передає кореспондент РБК-Україна.

Всього в документі 4018 правок. Парламентарі розглянули 184 правки.

Після цього вечірнє пленарне засідання Ради було закрито.

Нагадаємо, парламент сьогодні, 6 лютого, увійшов в розгляд законопроекту про ринок землі в другому читанні. Нардепи продовжують блокування президії ВР, у зв'язку з чим засідання веде перший віце-спікер парламенту Руслан Стефанчук. Місце спікера Ради Дмитро Разумкова блокувала глава фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко.

Як писало РБК-Україна раніше, ВР в ході ранкового засідання у четвер розглянула менше 20 правок до законопроекту про ринок землі.

Додамо також, у фракції "Слуга народу" допускають, що розгляд закону про ринок землі може заблокувати роботу парламенту на пару місяців. В СН пояснили, що фракція ОТЗЖ не відкликана свої правки, хоча раніше про таку можливість повідомляли джерела РБК-Україна.

Відзначимо, під час ранкового засідання фракції "Слуга народу" президент Володимир Зеленський звернувся до народних депутатів з питанням про можливість проголосувати законопроект "Про обіг землі" в другому читанні за два дні.

Так, депутати продовжили роботу ВР у четвер до 19:30. За продовження проголосували 226 нардепів. Спочатку пропонувалося продовжити засідання до 20:00.