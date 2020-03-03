Рада рассмотрела уже две тысячи правок к закону о рынке земли

Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Нардепы рассмотрели почти половину правок к документу

Верховная рада Украины по состоянию на вторник, 3 марта, рассмотрела уже две тысячи правок ко второму чтению законопроекта о рынке земли, передает корреспондент РБК-Украина.

Всего в документе 4018 правок. Таким образом, парламентарии прошли уже почти половину поправок.

Напомним, во фракции "Слуга народа" просят депутатов найти способ быстрее рассмотреть законопроект о рынке земли. Первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко подчеркнул, что у парламента очень много работы, которая сейчас тормозится.

"Мы хотели бы от фракции обратиться к коллегам с тем, чтобы мы искали возможности для того, чтобы мы могли двигаться интенсивнее. У нас очень много работы, очень много законов. Сейчас это все отодвинуто на задний план, потому что мы находимся в рассмотрении законопроекта", - заявил парламентарий.

Так, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что законопроект о рынке земли Верховная рада Украины сможет принять не ранее 16-17 апреля. По его словам, голосование не сможет состояться раньше, если ВР продолжит рассматривать поправки в таком темпе.

Как писало РБК-Украина, парламент 6 февраля вошел в рассмотрение законопроекта о рынке земли во втором чтении. Нардепы блокировали президию ВР, в связи с чем заседание вел первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук. Место спикера Рады Дмитрий Разумкова блокировала глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко.