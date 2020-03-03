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Рада розглянула вже дві тисячі правок до закону про ринок землі

Новини » Політика     03.03.2020 - 11:59
Рада розглянула вже дві тисячі правок до закону про ринок землі
Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Нардепи розглянули майже половину правок до документу

Верховна рада України станом на вівторок, 3 березня, розглянула вже дві тисячі правок до другого читання законопроекту про ринок землі, передає кореспондент РБК-Україна.

Усього в документі 4018 правок. Таким чином, парламентарії пройшли вже майже половину поправок.

Нагадаємо, у фракції "Слуга народу" просять депутатів знайти спосіб якнайшвидше розглянути законопроект про ринок землі. Перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко підкреслив, що у парламенту дуже багато роботи, яка зараз гальмується.

"Ми хотіли б від фракції звернутися до колег з тим, щоб ми шукали можливості для того, щоб ми могли рухатися інтенсивніше. У нас дуже багато роботи, дуже багато законів. Зараз це все відсунуто на задній план, тому що ми знаходимося в розгляді законопроекту", - заявив парламентарій.

Так, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що законопроект про ринок землі Верховна рада України зможе прийняти не раніше 16-17 квітня. За його словами, голосування не зможе відбутися раніше, якщо ВР продовжить розглядати поправки в такому темпі.

Як писало РБК-Україна, парламент 6 лютого увійшов у розгляд законопроекту про ринок землі в другому читанні. Нардепи блокували президію ВР, у зв'язку з чим засідання вів перший віце-спікер парламенту Руслан Стефанчук. Місце спікера Ради Дмитро Разумкова блокувала глава фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко.

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