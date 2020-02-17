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В Раде призывают ускорить рассмотрение закона о рынке земли

Новости » Политика     17.02.2020 - 11:45
В Раде призывают ускорить рассмотрение закона о рынке земли
Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Фракция "Слуга народа" просит коллег найти способ ускорить рассмотрение проекта

Во фракции "Слуга народа" просят депутатов найти способ быстрее рассмотреть законопроект об обороте земли. Об этом заявил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает корреспондент РБК-Украина.

Корниенко подчеркнул, что у парламента очень много работы, которая сейчас тормозится.

"Мы хотели бы от фракции обратиться к коллегам с тем, чтобы мы искали возможности для того, чтобы мы могли двигаться интенсивнее. У нас очень много работы, очень много законов. Сейчас это все отодвинуто на задний план, потому что мы находимся в рассмотрении законопроекта", - заявил парламентарий.

Он также обратился к депутатам из других фракций с просьбой найти способ быстрее рассмотреть законопроект об обороте земли.

Напомним, законопроект о рынке земли Верховная рада Украины сможет принять не ранее 16-17 апреля, о чем заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

По его словам, голосование не сможет состояться раньше, если ВР продолжит рассматривать поправки в таком темпе.

Так, Рада по состоянию на пятницу, 7 февраля, рассмотрела 216 правок ко второму чтению законопроекта о рынке земли. Всего в документе 4018 правок.

Как писало РБК-Украина, парламент 6 февраля вошел в рассмотрение законопроекта о рынке земли во втором чтении. Нардепы блокировали президию ВР, в связи с чем заседание вел первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук. Место спикера Рады Дмитрий Разумкова блокировала глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

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