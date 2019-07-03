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Рада рассмотрела более 60% поправок к новому избирательному кодексу

Новости » Выборы 2019    03.07.2019 - 14:42
Рада рассмотрела более 60% поправок к новому избирательному кодексу
Фото: Андрей Парубий (Виталий Носач/РБК-Украина)

Парламентарии рассмотрели 2785 поправок из 4568 к документу

Верховная рада Украины накануне внеочередных парламентских выборов рассмотрела более 60% поправок к новому избирательному кодексу по открытым спискам. Об этом заявил глава парламента Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, нардепы прошли 2785 от всех поправок. Всего же в избирательный кодекс подано 4568 поправок ко второму чтению.

"Итак, коллеги, мы завершили рассмотрение поправки 2785-й, завтра будет начало с правки 2786-й. Я вынужден объявить о закрытии пленарного заседания ВРУ", - отметил глава Рады.

Как писало РБК-Украина ранее, парламент по состоянию на вторник прошел половину поправок к новому избирательному кодексу по открытым спискам.

Отметим, Парубий ранее призвал ускорить рассмотрение поправок в избирательный кодекс по открытым спискам.

Как писало РБК-Украина ранее, комитет ВР по вопросам правовой политики в новом избирательном кодексе предлагает обязать государственные органы работать на выборах без выходных. В комитете подчеркнули, что избирательный процесс очень быстротечный, и много работы выпадает на выходные дни.

Добавим также, одной из поправок профильного комитета в новом избирательном кодексе предлагается, чтобы НАПК отказалось от промежуточных финансовых отчетов об использовании средств избирательных фондов кандидатов.

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