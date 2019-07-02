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Рада прошла половину правок к новому избирательному кодексу

Новости » Выборы 2019    02.07.2019 - 18:25
Рада прошла половину правок к новому избирательному кодексу
Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Нардепы рассмотрели 2300 правок к новому избирательному кодексу

Верховная рада Украины накануне внеочередных парламентских выборов рассмотрела половину поправок к новому избирательному кодексу по открытым спискам. Об этом заявила вице-спикер парламента Оксана Сыроид, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, нардепы прошли 2300 от всех поправок. Всего же в избирательный кодекс подано 4568 поправок ко второму чтению.

Напомним, ранее сообщалось, что Рада накануне выборов в ВР рассмотрела уже две тысячи поправок к новому избирательному кодексу по открытым спискам.

Как писало РБК-Украина ранее, глава парламента Андрей Парубий призывал ускорить рассмотрение поправок в избирательный кодекс по открытым спискам.

Отметим, комитет ВР по вопросам правовой политики в новом избирательном кодексе с открытыми списками предлагает обязать государственные органы работать на выборах без выходных. В комитете подчеркнули, что избирательный процесс очень скоротечный, и много работы выпадает на выходные дни.

Добавим также, одной из поправок профильного комитета в новом избирательном кодексе предлагается, чтобы НАПК отказалось от промежуточных финансовых отчетов об использовании средств избирательных фондов кандидатов.

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