Рада розглянула понад 60% правок до нового виборчого кодексу

Фото: Андрій Парубій (Віталій Носач/РБК-Україна)

Парламентарі розглянули 2785 правок з 4568 до документу

Верховна рада України напередодні позачергових парламентських виборів розглянула понад 60% поправок до нового виборчого кодексу за відкритими списками. Про це заявив глава парламенту Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, нардепи пройшли 2785 від усіх поправок. Всього ж у виборчий кодекс подано 4568 поправок до другого читання.

"Отже, колеги, ми завершили розгляд правки 2785-ї, завтра буде початок з правки 2786-ї. Я змушений оголосити про закриття пленарного засідання ВРУ", - зазначив глава Ради.

Як писало РБК-Україна раніше, парламент станом на вівторок пройшов половину поправок до нового виборчого кодексу за відкритими списками.

Зазначимо, Парубій раніше закликав прискорити розгляд поправок до виборчого кодексу за відкритими списками.

Як писало РБК-Україна раніше, комітет ВР з питань правової політики в новому виборчому кодексі пропонує зобов'язати державні органи працювати на виборах без вихідних. У комітеті підкреслили, що виборчий процес дуже швидкоплинний, і багато роботи випадає на вихідні дні.

Додамо також, однією з поправок профільного комітету в новому виборчому кодексі пропонується, щоб НАЗК відмовилося від проміжних фінансових звітів про використання коштів виборчих фондів кандидатів.