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Рада рассмотрела почти 1200 правок к закону о рынке земли

Новости » Политика     20.02.2020 - 18:02
Рада рассмотрела почти 1200 правок к закону о рынке земли
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Таким образом, нардепы рассмотрели уже более 1/4 правок к документу

Верховная рада Украины по состоянию на четверг, 20 февраля, рассмотрела почти 1200 правок ко второму чтению законопроекта о рынке земли, передает корреспондент РБК-Украина.

Всего в документе 4018 правок. По состоянию на 20 февраля парламентарии рассмотрели 1192 правки. Ни одна из рассмотренных правок поддержана в зале не была.

Напомним, в аграрном комитете Верховной рады не исключают созыв внеочередного заседания для рассмотрения законопроекта о рынке земли.

Стоит отметить, фракция "Слуга народа" пока не достигла договоренности с оппозицией в вопросе ускорения рассмотрения законопроекта о рынке земли. Так, в СН постоянно идут переговоры с депутатами из ОПЗЖ по снятию части поправок.

Как писало РБК-Украина ранее, парламент по состоянию на 19 февраля рассмотрел 649 поправок ко второму чтению законопроекта о рынке земли.

Подчеркнем также, во фракции рассматривают возможность назначения дополнительных пленарных заседаний ВР для ускорения рассмотрения законопроекта о рынке земли. Вместе с тем во фракции заверяют, что проводить "аграрные ночи" не собираются, поскольку это будет нарушением закона о регламенте ВР.

Рада рассмотрела более тысячи правок к земреформе и ушла на перерыв В Раде не исключают созыв внеочередного заседания из-за закона о рынке земли
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