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Рада розглянула майже 1200 правок до закону про ринок землі

Новини » Політика     20.02.2020 - 18:02
Рада розглянула майже 1200 правок до закону про ринок землі
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Таким чином, нардепи розглянули вже понад 1/4 правок до документу

Верховна рада України станом на четвер, 20 лютого, розглянула майже 1200 правок до другого читання законопроекту про ринок землі, передає кореспондент РБК-Україна.

Всього в документі 4018 правок. Станом на 20 лютого парламентарі розглянули 1192 правки. Жодна з розглянутих правок підтримана в залі не була.

Нагадаємо, в аграрному комітеті Верховної ради не виключають скликання позачергового засідання для розгляду законопроекту про ринок землі.

Варто відзначити, фракція "Слуга народу" поки не досягла домовленості з опозицією у питанні прискорення розгляду законопроекту про ринок землі. Так, в СН постійно йдуть переговори з депутатами з ОПЗЖ по зняттю частини поправок.

Як писало РБК-Україна раніше, парламент за станом на 19 лютого розглянув 649 поправок до другого читання законопроекту про ринок землі.

Підкреслимо також, у фракції розглядають можливість призначення додаткових пленарних засідань ВР для прискорення розгляду законопроекту про ринок землі. Разом з тим у фракції запевняють, що проводити "аграрні ночі" не збираються, оскільки це буде порушенням закону про регламент ВР.

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