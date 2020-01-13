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Рада в пятницу заслушает Пристайко

Новости » Политика     13.01.2020 - 12:28
Рада в пятницу заслушает Пристайко
Фото: Вадим Пристайко (Виталий Носач/РБК-Украина)

Парламент должен заслушать главу МИД в ходе часа вопросов к правительству

Верховная рада в пятницу, 17 января, должна заслушать министра иностранных дел Вадима Пристайко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата ВР.

Заслушивание должно произойти в ходе часа вопросов к правительству в ВР.

"Во время часа вопросов к правительству в пятницу, 17 января, решили заслушать министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко. В случае его отсутствия в стране, Верховная рада Украины заслушает министра развития общин и территорий Украины Елену Бабак", - говорится в сообщении.

Напомним, глава парламента Дмитрий Разумков поручил комитету по вопросам заседания нацбезопасности и обороны провести заседание из-за атаки на украинский самолет в Иране. По его словам, постановление может быть рассмотрено на заседании парламента во вторник.

Как писало РБК-Украина, Верховная рада Украины рассмотрит изменения в Конституцию в части децентрализации на этой неделе, о чем заявил представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук.

Так, ВР должна рассмотреть направление соответствующего законопроекта №2098 на рассмотрение в Конституционный суд.

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Новости Украины Верховная РадаВадим Пристайко
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