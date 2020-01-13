Рада у п'ятницю заслухає Пристайка

Фото: Вадим Пристайко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Парламент має заслухати главу МЗС у ході години запитань до уряду

Верховна рада у п'ятницю, 17 січня, має заслухати міністра закордонних справ Вадима Пристайка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне управління Апарату ВР.

Заслуховування має відбутися у ході години запитань до уряду у ВР.

"Під час години запитань до уряду у п'ятницю, 17 січня, вирішили заслухати міністра закордонних справ України Вадима Пристайка. У разі його відсутності в країні, Верховна рада України заслухає міністра розвитку громад і територій України Олену Бабак", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, глава парламенту Дмитро Разумков доручив комітету з питань засідання нацбезпеки і оборони провести засідання через атаку на український літак в Ірані. За його словами, постанова може бути розглянута на засіданні парламенту у вівторок.

Як писало РБК-Україна, Верховна рада України розгляне зміни до Конституції у частині децентралізації на цьому тижні, про що заявив представник президента в парламенті Руслан Стефанчук.

Так, ВР повинна розглянути направлення відповідного законопроекту №2098 на розгляд до Конституційного суду.