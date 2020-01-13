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Разумков поручил комитету по нацбезопасности провести заседание из-за атаки на самолет МАУ

Новости » Политика     13.01.2020 - 11:17
Разумков поручил комитету по нацбезопасности провести заседание из-за атаки на самолет МАУ
Фото: Дмитрий Разумков (РБК-Украина)

Атаку на самолет МАУ должен обсудить комитет по вопросам заседания нацбезопасности и обороны

Глава ВР Дмитрий Разумков поручил комитету по вопросам заседания нацбезопасности и обороны провести заседание из-за атаки на украинский самолет в Иране. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, постановление может быть рассмотрено на заседании парламента во вторник.

"Я хотел бы обратиться к комитетам по вопросам национальной безопасности и обороны и международного сотрудничества, чтобы провести заседание, выразить свою позицию, позицию Верховной рады. Так же я обращаюсь к нашим коллегам подготовить постановление ВРУ об этих событиях, сделать это как можно скорей", - заявил Разумков.

Разумков позже добавил, что заседание комитета состоится в два часа.

"Некоторые наработки уже есть. Заседание комитета состоится в два часа. Рассмотреть ее, доработать для того, чтобы мы завтра уже могли ее рассмотреть", - добавил он.

Напомним, 8 января Иран сбил украинский самолет, на борту которого находились 176 человек. Они все погибли. Иран признал свою вину и выразил соболезнования.

Отметим, борт Министерства обороны Украины вернется из Тегерана только после свершения всех процедур и когда станет возможным забрать тела всех 11 граждан Украины, погибших в авиакатастрофе.

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