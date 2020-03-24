ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Рада може провести позачергове засідання 26 березня, - джерело

Новини » Політика     24.03.2020 - 11:13
Рада може провести позачергове засідання 26 березня, - джерело
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Зараз фракція СН збирає присутність нардепів

Верховна рада України може провести позачергове засідання парламенту у четвер, 26 березня, у зв'язку з пандемією коронавірусу. Про це РБК-Україна повідомило джерело у фракції "Слуга народу".

Зазначимо, що раніше проведення позачергового засідання анонсував спікер Ради Дмитро Разумков. Однак він не уточнював можливу дату проведення.

"Уже збираємо присутність нардепів", - повідомило джерело у фракції.

Нагадаємо, джерело РБК-Україна в парламенті після проведеної наради за участю голови Верховної ради та голів фракцій заявило, що ВР готова до проведення позачергового засідання. За словами співрозмовника агентства, в Раді чекають законопроекти від Кабміну.

За словами джерел РБК-Україна в керівництві фракції "Слуга народу" на нараді з главами фракцій обговорювався формат проведення позачергового засідання ВР. Однак, як пояснили співрозмовники, позачергове засідання не може відбутися дистанційно через те, що запропонований першим віце-спікером Русланом Стефанчуком законопроект про роботу Ради в режимі відеоконференції ще не прийнятий.

Як писало агентство раніше, в парламенті з'явився текст законопроекту Стефанчука про проведення пленарних засідань Ради на час карантину через коронавірус у режимі відеоконференції.

Додамо також, вчора Кабмін Дениса Шмигаля зареєстрував у Раді свій перший законопроект. Текст документа наразі відсутній на сайті парламенту, але, відповідно до назви, проектом пропонуються зміни до державного бюджету на 2020 рік в частині безперервного харчування військовослужбовців.

Кожен п'ятий житель Землі ізольований через коронавірус В ОП пояснили, чому в Україні не можуть ввести надзвичайний стан
Новини України Верховна Радавнеочередное заседаниеКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся