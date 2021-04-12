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Рада може провести третє позачергове засідання наприкінці тижня

Новость на русском → Україна, Понеділок 12 квітня 2021 12:36
Рада може провести третє позачергове засідання наприкінці тижня Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Спікер Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що парламент може провести третє позачергове засідання наприкінці тижня. Це може статися у четвер або п'ятницю.

Про це він сказав у ході брифінгу.

Разумков відповів на питання, коли може відбутися засідання у випадку, якщо зберуть 150 підписів за проведення третього позачергового.

"Я думаю, це буде перебор, якщо ми ще завтра зробимо третю позачергову сесію. Я думаю, що це буде четвер або пятниця", - зазначив спікер.

Нагадаємо, раніше Разумков заявив, що Верховна рада у вівторок може зібратися на два позачергових засідання. Їх ініціювали депутатські фракції й групи.

За його словами, незабаром повинні з'явитися розпорядження про проведення цих засідань, де будуть вказані порядки денні.

Як писало РБК-Україна, одне із засідань ініціювала фракція "Слуга народу". Перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко більш детально розповів, що можуть розглянути на цьому позачерговому.

Так, минулого тижня стало відомо, що Верховна рада може ввести штрафи за порушення самоізоляції на позачерговому засіданні в цей вівторок.

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