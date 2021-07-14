Рада провела внеочередное заседание за три минуты

Внеочередное заседание Верховной рады в среду длилось три минуты. Народные депутаты приняли два законопроекта без обсуждения.

В зале зарегистрировались 316 народных депутатов.

А именно парламентарии приняли во втором чтении проект закона №5141 о внесении изменений в ЗУ "О Национальном агентстве по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений" о гарантиях прав украинских и иностранных инвесторов.

Подчеркнем, что на сайте Рады до сих пор отсутствует текст законопроекта ко второму чтению, так же как и сравнительная таблица. Есть только заключение профильного комитета.

Нардепы приняли за основу и в целом законопроект №5440 об изменениях в Переходные положения закона "Об основных принципах и требованиях к органическому производству, обращению и маркировке органической продукции".