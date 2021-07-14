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Рада провела позачергове засідання за три хвилини

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Київ, Середа 14 липня 2021 14:29
Рада провела позачергове засідання за три хвилини Фото: Рада зібралася на позачергове засідання на три хвилини (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Позачергове засідання Верховної ради у середу тривало три хвилини. Народні депутати ухвалили два законопроекти без обговорення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

У залі зареєструвалися 316 народних депутатів.

А саме парламентарі ухвалили у другому читанні проект закону №5141 про зміни до ЗУ "Про Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" щодо гарантій прав українських та іноземних інвесторів.

Підкреслимо, що на сайті Ради досі відсутній текст законопроекту до другого читання, так само як і порівняльна таблиця. Є лише висновок профільного комітету.

Нардепи прийняли за основу і в цілому законопроект №5440 про зміни до Перехідних положень закону "Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції".

Раніше вранці заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук у коментарі РБК-Україна повідомила про скликання позачергового засідання ВР о 14:00 середи. Пізніше з'явилося розпорядження спікера Ради Дмитра Разумкова про його скликання.

Як писало РБК-Україна, в кінці травня ВРУ прийняла за основу законопроект №5141. Закон у редакції першого читання забороняв Нацагентству з питань виявлення, розшуку та управління активами продавати майно без рішення суду.

Раніше в антикорупційному комітеті відзначали, що чинне законодавство порушує Конституцію і Конвенцію про захист прав людини і основних свобод, оскільки жоден орган державної влади не може продавати чуже майно без рішення суду.

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