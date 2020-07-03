Рада проведет внеочередное заседание: что рассмотрят

Внеочередное заседание состоится в 14:00
Верховная рада Украины проведет внеочередное заседание в пятницу, 3 июля, в 14:00. Опубликован перечень вопросов к рассмотрению.
Об этом сообщает пресс-служба ВР.
Отметим, повестку дня заседания опубликовала замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.
В частности, в повестке дня - законопроекты о противодействии коронавирусу, о возможности выпускникам школ с оккупированных территорий поступать без ВНО в украинские вузы, проекты по поддержке производства электроэнергии.
Кроме того, парламент рассмотрит кадровые вопросы - отставку главы Национального банка Украины Якова Смолия и главы Антимонопольного комитета Юрия Терентьева.
Напомним, вчера глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал, что внеочередное заседание Верховной рады состоится в пятницу, 3 июля.
Как писало РБК-Украина, заместитель главы фракции СН Александр Корниенко заявил, что ВР может отправить главу НБУ Якова Смолия в отставку в пятницу, 3 июля.
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Автор: Юлия Струк