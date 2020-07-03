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Рада проведет внеочередное заседание: что рассмотрят

Новости » Политика     03.07.2020 - 13:41
Рада проведет внеочередное заседание: что рассмотрят
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Внеочередное заседание состоится в 14:00

Верховная рада Украины проведет внеочередное заседание в пятницу, 3 июля, в 14:00. Опубликован перечень вопросов к рассмотрению.

Об этом сообщает пресс-служба ВР.

Отметим, повестку дня заседания опубликовала замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

В частности, в повестке дня - законопроекты о противодействии коронавирусу, о возможности выпускникам школ с оккупированных территорий поступать без ВНО в украинские вузы, проекты по поддержке производства электроэнергии.

Кроме того, парламент рассмотрит кадровые вопросы - отставку главы Национального банка Украины Якова Смолия и главы Антимонопольного комитета Юрия Терентьева.

Напомним, вчера глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал, что внеочередное заседание Верховной рады состоится в пятницу, 3 июля.

Как писало РБК-Украина, заместитель главы фракции СН Александр Корниенко заявил, что ВР может отправить главу НБУ Якова Смолия в отставку в пятницу, 3 июля.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины Верховная Радавнеочередное заседание
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