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Рада проведе позачергове засідання: що розглянуть

Новини » Політика     03.07.2020 - 13:41
Рада проведе позачергове засідання: що розглянуть
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Позачергове засідання відбудеться о 14:00

Верховна рада України проведе позачергове засідання у п'ятницю, 3 липня, о 14:00. Опублікований перелік питань до розгляду.

Про це повідомляє прес-служба ВР.

Відзначимо, порядок денний засідання опублікувала заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

Зокрема, у порядку денному - законопроекти щодо протидії коронавірусу, про можливість випускникам шкіл з окупованих територій вступати без ЗНО в українські виші, проекти з підтримки виробництва електроенергії.

Крім того, парламент розгляне кадрові питання - відставку глави Національного банку України Якова Смолія та очільника Антимонопольного комітету Юрія Терентьєва.

Нагадаємо, вчора глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував, що позачергове засідання Верховної ради відбудеться у п'ятницю, 3 липня.

Як писало РБК-Україна, заступник голови фракції СН Олександр Корнієнко заявив, що ВР може відправити главу НБУ Якова Смолія у відставку в п'ятницю, 3 липня.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новини України Верховна Радавнеочередное заседание
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