Рада проведе позачергове засідання: що розглянуть

Позачергове засідання відбудеться о 14:00
Верховна рада України проведе позачергове засідання у п'ятницю, 3 липня, о 14:00. Опублікований перелік питань до розгляду.
Про це повідомляє прес-служба ВР.
Відзначимо, порядок денний засідання опублікувала заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.
Зокрема, у порядку денному - законопроекти щодо протидії коронавірусу, про можливість випускникам шкіл з окупованих територій вступати без ЗНО в українські виші, проекти з підтримки виробництва електроенергії.
Крім того, парламент розгляне кадрові питання - відставку глави Національного банку України Якова Смолія та очільника Антимонопольного комітету Юрія Терентьєва.
Нагадаємо, вчора глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував, що позачергове засідання Верховної ради відбудеться у п'ятницю, 3 липня.
Як писало РБК-Україна, заступник голови фракції СН Олександр Корнієнко заявив, що ВР може відправити главу НБУ Якова Смолія у відставку в п'ятницю, 3 липня.
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Автор: Юлия Струк