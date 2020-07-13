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Рада проведет еще одно внеочередное заседание завтра

Киев, Понедельник 13 июля 2020 11:11
Рада проведет еще одно внеочередное заседание завтра
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Заседание состоится во вторник в 15:00

Верховная рада Украины проведет еще одно внеочередное заседание на этой неделе. Оно состоится во вторник, 14 июля, в 15:00.

Об этом заявил глава парламента Дмитрий Разумков в ходе заседания согласительного совета парламента.

"По состоянию на сегодня... уже подготовлено еще одно распоряжение ВР о созыве внеочередного заседания завтра в 15:00 по требованию 158 народных депутатов Украины. Перечень вопросов также определен", - заявил спикер Рады.

Кроме того, нардеп Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале разместил соответствующий проект распоряжения.

Отметим, сегодня нардепы сегодня собираются на внеочередное заседание парламента. Они, в частности, проголосуют за включение в повестку дня и примут решение по законопроекту о госбюджете и постановлению о назначении очередных местных выборов в 2020 году.

Напомним, народные депутаты договорились собираться летом на внеочередное заседание для принятия ряда неотложных законопроектов.

Как писало РБК-Украина, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что не видит причин для досрочного прекращения полномочий парламента, считая его "явно работоспособным".

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Новости Украины Верховная Радавнеочередное заседаниеДмитрий Разумков
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