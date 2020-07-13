Рада проведет еще одно внеочередное заседание завтра

Заседание состоится во вторник в 15:00
Верховная рада Украины проведет еще одно внеочередное заседание на этой неделе. Оно состоится во вторник, 14 июля, в 15:00.
Об этом заявил глава парламента Дмитрий Разумков в ходе заседания согласительного совета парламента.
"По состоянию на сегодня... уже подготовлено еще одно распоряжение ВР о созыве внеочередного заседания завтра в 15:00 по требованию 158 народных депутатов Украины. Перечень вопросов также определен", - заявил спикер Рады.
Кроме того, нардеп Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале разместил соответствующий проект распоряжения.
Отметим, сегодня нардепы сегодня собираются на внеочередное заседание парламента. Они, в частности, проголосуют за включение в повестку дня и примут решение по законопроекту о госбюджете и постановлению о назначении очередных местных выборов в 2020 году.
Напомним, народные депутаты договорились собираться летом на внеочередное заседание для принятия ряда неотложных законопроектов.
Как писало РБК-Украина, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что не видит причин для досрочного прекращения полномочий парламента, считая его "явно работоспособным".