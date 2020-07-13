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Рада проведе ще одне позачергове засідання завтра

Київ, Понеділок 13 липня 2020 11:11
Рада проведе ще одне позачергове засідання завтра
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлия Струк

Засідання відбудеться у вівторок о 15:00

Верховна рада України проведе ще одне позачергове засідання на цьому тижні. Воно відбудеться у вівторок, 14 липня, о 15:00.

Про це заявив глава парламенту Дмитро Разумков у ході засідання погоджувальної ради парламенту.

"Станом на сьогодні... уже підготовлено ще одне розпорядження ВР про скликання позачергового засідання завтра о 15:00 на вимогу 158 народних депутатів України. Перелік питань також визначений", - заявив спікер Ради.

Крім того, нардеп Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі розмістив відповідний проект розпорядження.

Відзначимо, сьогодні нардепи сьогодні збираються на позачергове засідання парламенту. Вони, зокрема, проголосують за включення до порядку денного і приймуть рішення щодо законопроекту про держбюджет і постанови про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році.

Нагадаємо, народні депутати домовилися збиратися влітку на позачергове засідання для прийняття низки невідкладних законопроектів.

Як писало РБК-Україна, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що не бачить причин для дострокового припинення повноважень парламенту, вважаючи його "явно працездатним".

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