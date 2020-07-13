ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Рада собирается на внеочередное заседание: что рассмотрят

Киев, Понедельник 13 июля 2020 08:36
Рада собирается на внеочередное заседание: что рассмотрят
Фото: Совет (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Нардепы рассмотрят законопроект о социальной защите населения в период карантина

Народные депутаты сегодня собираются на внеочередное заседание парламента. Они, в частности, проголосуют за включение в повестку дня и принятия решения по законопроекту о госбюджете и постановлению о назначении очередных местных выборов в 2020 году.

Об этом говорится в повестке дня Рады.

Также нардепы рассмотрят в первом чтении законопроект о внесении изменений в регламент Рады по совершенствованию электронной формы документооборота, относительно социальной защиты населения в период карантина.

В Раде примут решение о включении повестку дня изменения в закон "О рынке электрической энергии".

Напомним, народные депутаты договорились собираться летом на внеочередное заседание для принятия ряда неотложных законопроектов.

Также сообщалось, что Совет Европы просит украинский парламент рассмотреть в первом чтении закон о медиа до конца текущей сессии.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Верховная Рада
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь