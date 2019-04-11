В Раде оценили риски провала "языкового закона" после выборов

Глава комитета Верховной рады по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий исключает, что "языковой закон" будет провален после выборов. Об этом он сказал журналистам, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам нардепа, результаты второго тура выборов президента Украины не повлияют на результат рассмотрения законопроекта "О функционировании украинского языка как государственного".

"Я не вижу, как результаты выборов могут повлиять на принятие или непринятие законопроекта. Поскольку оба кандидата высказались публично за сохранение украинского языка как государственного. Я не вижу каких-то угроз для этого. Другой вопрос, это в какой форме будет принят закон - над этим мы сейчас работаем", - заявил Княжицкий.

Он также добавил, что наиболее резонансные поправки "языкового закона" будут поддержаны во время финального голосования.

"Конечно. Во-первых, большое количество было поддержано комитетом. Несмотря на то, что пытались, чтобы эти поправки не были приняты, они, все же, остались принятыми в законе. Кроме того, когда мы будем переходить к финальному голосованию, мы еще раз поставим на голосование наиболее резонансные правки. Я уверен, что некоторые (из проваленных поправок, - ред.) мы примем", - сообщил глава профильного комитета.

Напомним, Верховная рада рассмотрела уже 80% поправок ко второму чтению "языкового закона". Всего в законе 2082 правки, парламентарии рассмотрели 1675 поправок в среду.

Как писало РБК-Украина ранее, замглавы фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко заявил, что нардепы не успеют завершить рассмотрение "языкового закона" до второго тура выборов президента Украины.

Добавим, в случае принятия "языкового закона" комиссия по вопросам украинского языка будет лишь устанавливать стандарты оценивания для желающих сдать экзамен.