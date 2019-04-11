У Раді оцінили ризики провалення "мовного закону" після виборів

Голова комітету Верховної ради з питань культури та духовності Микола Княжицький виключає, що "мовний закон" буде провалено після виборів. Про це він сказав журналістам, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами нардепа, результати другого туру виборів президента України не вплинуть на результат розгляду законопроекту "Про функціонування української мови як державної".

"Я не бачу, як результати виборів можуть вплинути на прийняття чи неприйняття законопроекту. Оскільки обидва кандидати висловились публічно за збереження української мови як державної. Я не бачу якихось загроз для цього. Інше питання, це в якій формі буде прийнято закон - над цим ми наразі працюємо", - заявив Княжицький.

Він також додав, що найбільш резонансні поправки "мовного закону" будуть підтримані під час фінального голосування.

"Звичайно. По-перше, велика кількість була підтримана комітетом. Незважаючи на те, що намагались, щоб ці правки не були прийняті, вони, все ж таки, залишились прийнятими в законі. Окрім того, коли ми будемо переходити до фінального голосування, ми ще раз поставимо на голосування найбільш резонансні правки. Я впевнений, що деякі (з провалених поправок, - ред.) ми приймемо", - повідомив глава профільного комітету.

Нагадаємо, Верховна рада розглянула вже 80% поправок до другого читання "мовного закону". Всього в законі 2082 правки, парламентарі розглянули 1675 правок у середу.

Як писало РБК-Україна раніше, заступник голови фракції "Блок Петра Порошенко" Олексій Гончаренко заявив, що нардепи не встигнуть завершити розгляд "мовного закону" до другого туру виборів президента України.

Додамо, у разі прийняття "мовного закону" комісія з питань української мови буде лише встановлювати стандарти оцінки для бажаючих здати іспит.