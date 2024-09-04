Рада провалила звільнення Коваля з посади голови Фонду держмайна

Віталія Коваля не звільнили з посади голови Фонду державного майна. Верховна Рада України провалила голосування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Ярослава Железняка у Telegram.
"Рада провалила звільнення Віталія Коваля з посади голови Фонду державного майна України. Зробити звіт йому не дали", - зазначив парламентар.
Звільнення Коваля підтримали 225 народних депутатів. Утрималися 26 парламентів, не голосували - 65.
Для прийняття рішення потрібно мінімум 226 голосів народних депутатів.
Фото: Рада не змогла звільнити Коваля з Фонду держмайна (t.me/yzheleznyak)
Нагадаємо, вчора, 3 вересня, спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що до парламенту надійшли заяви на звільнення. Серед них була заява від голови Фонду державного майна України Коваля Віталія.
Крім Коваля, заяви про відставку написали міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, міністр юстиції Денис Малюська, глава Міндовкілля Руслан Стрілець, віце-прем'єр з євроінтеграції Ольга Стефанішина та міністр з питань реінтеграції Ірина Верещук.
Крім того, сьогодні стало відомо, що з посади міністра закордонних справ України хоче звільнитися Дмитро Кулеба.
Детальніше про перестановки в уряді - у нашому матеріалі.
Віталія Коваль родом з Рівненької області, народився у 1981 році. У період з 2004 по 2006 рік працював у кредитному департаменті "Укргазбанку". Також він займав різні посади в аграрній, транспортній та будівельній сферах.
Коваль очолив Рівненську обласну державну адміністрацію у 2019 році. На цій посаді він пропрацював до листопада 2023 року. Після цього його призначили головою Фонду держмайна.
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