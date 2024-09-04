Рада провалила звільнення Коваля з посади голови Фонду держмайна

"Рада провалила звільнення Віталія Коваля з посади голови Фонду державного майна України. Зробити звіт йому не дали", - зазначив парламентар.

Звільнення Коваля підтримали 225 народних депутатів. Утрималися 26 парламентів, не голосували - 65.

Для прийняття рішення потрібно мінімум 226 голосів народних депутатів.

Фото: Рада не змогла звільнити Коваля з Фонду держмайна (t.me/yzheleznyak)

Що передувало звільненню

Нагадаємо, вчора, 3 вересня, спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що до парламенту надійшли заяви на звільнення. Серед них була заява від голови Фонду державного майна України Коваля Віталія.

Крім Коваля, заяви про відставку написали міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, міністр юстиції Денис Малюська, глава Міндовкілля Руслан Стрілець, віце-прем'єр з євроінтеграції Ольга Стефанішина та міністр з питань реінтеграції Ірина Верещук.

Крім того, сьогодні стало відомо, що з посади міністра закордонних справ України хоче звільнитися Дмитро Кулеба.

Детальніше про перестановки в уряді - у нашому матеріалі.