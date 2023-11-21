Фонд держмайна отримав нового очільника: хто ним став

Верховна рада сьогодні, 9 листопада призначила голову Фонду державного майна. Ним став керівник Рівненської ОВА Віталій Коваль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram нардепа від голосу Ярослава Железняка.

За відповідне рішення проголосували 279 парламентарів.

Фото: Рада проголосувала за призначення Коваля головою ФДМУ (t.me/yzheleznyak)

Що цьому передувало

Спочатку інформація про можливе призначення Коваля на посаду голови ФДМУ надійшла від глави фракції "Слуга народу" Давида Арахамії.

"Ще одне кадрове призначення тижня - новий голова Фонду державного майна України. Кандидат - очільник Рівненської ОВА Віталій Коваль. Сподіваюсь все встигнемо", - написав Арахамія у своєму Telegram 8 листопада.

Своєю чергою нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк повідомив, що голосування в Раді про призначення заплановане на 9 листопада.

"Це один з "найстаріших" очільників областей (Рівненська область), призначений ще при Гончаруку у 9-го вересня 2019-го. Коли ще всі у ліфт вірили. Ну і втриматись 4 роки на посаді - це круто)))️", - писав нардеп.

Цього ж дня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вніс до Верховної ради подання щодо призначення Коваля головою Фонду державного майна.

Замість Умєрова

Нагадаємо, що з осені минулого року і до поточної Фондом державного майна керував Рустем Умєров. Потім він перейшов на посаду міністра оборони.

Так, 4 вересня 2023 року він подав заяву про відставку, а вже наступного дня Верховна рада звільнила його з цієї посади. Після чого Умєров став міністром оборони України, а місце керівника Фонду держмайна залишилося вакантним.

Раніше в ЗМІ писали, що замість Умєрова головою ФДМ планували призначити Ольгу Піщанську, яка була керівником Антимонопольного комітету. Але нібито попри звільнення з АМКУ, вона відмовилася перейти до Фонду держмайна.

Хто такий Віталій Коваль

Віталій Коваль народився в місті Березне (Рівненська область) 28 липня 1981 року. Одружений, виховує двох доньок.

Закінчив Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю банківська справа, з присвоєнням кваліфікації магістра з банківської справи у 2003 році. У 2017 році Коваль здобув ступінь MBA у Львівській бізнес-школі Українського католицького університету.

Впродовж 2004-2006 роках працював у банківській сфері, зокрема в кредитному департаменті Укргазбанку.

За даними руху "Чесно", з 2006 по 2019 рік Коваль очолював та був співзасновником підприємств в аграрній, транспортній та будівельній галузях: ТОВ "Атлант-транс", ТОВ "Інвесттрейдсервіс", ТОВ "РГС-Логістикгруп", ТОВ "ВВВ Монтаж" та ТОВ "Санако".

Коваль також є членом Національного олімпійського комітету України, перший віцепрезидент Федерації греко-римської боротьби, віцепрезидент Асоціації спортивної боротьби.

У вересні 2019 року був призначений на посаду голови Рівненської обласної державної адміністрації.

У 2020 році був кандидатом у мери Рівного від "Слуги народу".

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