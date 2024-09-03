Три міністри та голова Фонду держмайна написали заяви про відставку, - Стефанчук

Відразу три міністри України написали заяву про відставку зі своїх посад. Також заява про звільнення надійшла від Голови Фонду державного майна України Віталія Коваля.

Як повідомляє РБК-Україна, про це у Facebook написав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

За його даними, до Верховної Ради України надійшли заяви про відставку від:

міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Камишіна О.М.

міністра юстиції України Малюськи Д.Л.

міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Стрільця Р.О.

Також заява про звільнення надійшла від Голови Фонду державного майна України Коваля Віталія.

"Усі заяви будуть розглянуті на одному з найближчих пленарних засідань", - написав Стефанчук.

Олександр Камишін

21 березня 2023 року Верховна Рада призначила Олександра Камишина міністром з питань стратегічних галузей промисловості України. Також він обіймає посаду радника президента Володимира Зеленського.

Оновлено о 17:50.

Камишін розповів, що готується до закритого звіту перед комітетами економіки і оборони, а також до відкритого звіту у Верховній Раді.

"Продовжу працювати в оборонці, але в іншій ролі", - написав він у Telegram.

Денис Малюська

4 березня 2020 року Верховна Рада затвердила новий склад Кабінету міністрів, Денис Малюська був призначений міністром юстиції України.

Стрілець Руслан

14 квітня 2022 року був призначений міністром захисту довкілля та природних ресурсів.

Коваль Віталій

У вересні 2019 року був призначений на посаду голови Рівненської обласної державної адміністрації. А 21 листопада 2023 року Верховна Рада призначила Віталія Коваля головою Фонду держмайна.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Верховна Рада України проголосувала за відставку Олександра Кубракова з посади віцепрем'єра з відновлення України - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.

Варто зауважити, що джерела РБК-Україна повідомляли про ймовірні відставки на цьому тижні.

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