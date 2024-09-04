Рада провалила увольнение Коваля с должности главы Фонда госимущества

"Рада провалила увольнение Виталия Коваля с должности главы Фонда государственного имущества Украины. Сделать отчет ему не дали", - отметил парламентарий.

Увольнение Коваля поддержали 225 народных депутатов. Воздержались 26 парламентов, не голосовали - 65.

Для принятия решения требуется минимум 226 голосов народных депутатов.

Фото: Рада не смогла уволить Коваля из Фонда госимущества (t.me/yzheleznyak)

Что предшествовало увольнению

Напомним, вчера, 3 сентября, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что в парламент поступили заявления на увольнение. Среди них было заявление от главы Фонда государственного имущества Украины Коваля Виталия.

Кроме Коваля, заявления об отставке написали министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин, министр юстиции Денис Малюска, глава Минприроды Руслан Стрелец, вице-премьер по евроинтеграции Ольга Стефанишина и министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук.

Кроме того, сегодня стало известно, что с должности министра иностранных дел Украины хочет уволиться Дмитрий Кулеба.

Детальнее о перестановках в правительстве - в нашем материале.