Рада провалила законопроект о создании Офиса аграрного атташе

Офис предлагалось создать для представительства и защиты интересов производителей сельскохозяйственной продукции за рубежом

Народные депутаты провалили законопроект №8171 "Об основах государственной аграрной политики и государственной политики сельского развития", передает корреспондент РБК-Украина.

Так, документ не набрал достаточного количества голосов для принятия за основу, направления в комитет на повторное первое чтение и возвращения субъекту законодательной инициативы, в связи с этим спикер Рады Андрей Парубий объявил об отклонении проекта.

"Проект закона №8171 отклонен", - отметил председатель ВР.

"Для эффективной реализации государственной политики Украины нужен базовый рамочный закон, который бы четко закрепил основы государственной аграрной политики и государственной политики сельского развития с учетом приоритетов, которые соответствуют не только евроинтеграционным обязательствам Украины, но и обязательствам, взятым нашим государством в рамках ФАО и ВТО", - отмечается в пояснительной записке.

В частности, предполагалось создать Офис аграрного атташе для представительства и защиты интересов производителей сельскохозяйственной продукции за рубежом.

Также предлагалось на законодательном уровне установить, что План мероприятий по реализации основных принципов развития аграрной госполитики и политики сельского развития будет разрабатываться на 5 лет.

Кроме того, законопроектом планировалось устранить законодательные препятствия для развития семейных фермерских хозяйств.

Напомним, Верховная рада поддержала в первом чтении законопроект №8121 "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты по противодействию рейдерству".