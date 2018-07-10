Рада провалила законопроект щодо запровадження Офісу аграрного аташе

Новини Економіка 10.07.2018 - 17:53
Фото: парламент (РБК-Україна)
Фото: парламент (РБК-Україна)

Офіс пропонувалося створити для представництва та захисту інтересів виробників сільськогосподарської продукції за кордоном

Народні депутати провалили законопроект №8171 "Про основні засади державної аграрної політики та державної політики сільського розвитку", передає кореспондент РБК-Україна.

Так, документ не набрав достатньої кількості голосів для прийняття за основу, направлення у комітет на повторне перше читання та повернення суб'єкту законодавчої ініціативи, у зв'язку з цим спікер Ради Андрій Парубій оголосив про відхилення проекту.

"Проект закону №8171 відхилено", - зазначив голова ВР.

"Для ефективної реалізації державної політики Україні потрібен базовий рамковий закон, який би чітко закріпив засади державної аграрної політики та державної політики сільського розвитку з урахуванням пріоритетів, що відповідають не тільки євроінтеграційним зобов’язанням України, а також зобов’язанням, взятим нашою державою у рамках ФАО та СОТ", - зазначається у пояснювальній записці.

Зокрема, передбачалося запровадити Офіс аграрного аташе для представництва та захисту інтересів виробників сільськогосподарської продукції за кордоном.

Також пропонувалося на законодавчому рівні встановити, що План заходів з реалізації основних засад розвитку аграрної держполітики та політики сільського розвитку розроблятиметься на 5 років.

Крім того, законопроектом планувалося усунути законодавчі перешкоди для розвитку сімейних фермерських господарств.

Нагадаємо, Верховна рада підтримала у першому читанні законопроект №8121 "Про внесення змін до Земельного кодексу України та деяких інших законодавчих актів щодо протидії рейдерству".

Парламент змінив правила фітосанітарного контролю Рада відправила на доопрацювання законопроект про держрегулювання виробництва цукру
Теги:  экономика,  Верховна Рада,  аграрная политика  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС