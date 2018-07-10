Рада провалила законопроект щодо запровадження Офісу аграрного аташе

Офіс пропонувалося створити для представництва та захисту інтересів виробників сільськогосподарської продукції за кордоном

Народні депутати провалили законопроект №8171 "Про основні засади державної аграрної політики та державної політики сільського розвитку", передає кореспондент РБК-Україна.

Так, документ не набрав достатньої кількості голосів для прийняття за основу, направлення у комітет на повторне перше читання та повернення суб'єкту законодавчої ініціативи, у зв'язку з цим спікер Ради Андрій Парубій оголосив про відхилення проекту.

"Проект закону №8171 відхилено", - зазначив голова ВР.

"Для ефективної реалізації державної політики Україні потрібен базовий рамковий закон, який би чітко закріпив засади державної аграрної політики та державної політики сільського розвитку з урахуванням пріоритетів, що відповідають не тільки євроінтеграційним зобов’язанням України, а також зобов’язанням, взятим нашою державою у рамках ФАО та СОТ", - зазначається у пояснювальній записці.

Зокрема, передбачалося запровадити Офіс аграрного аташе для представництва та захисту інтересів виробників сільськогосподарської продукції за кордоном.

Також пропонувалося на законодавчому рівні встановити, що План заходів з реалізації основних засад розвитку аграрної держполітики та політики сільського розвитку розроблятиметься на 5 років.

Крім того, законопроектом планувалося усунути законодавчі перешкоди для розвитку сімейних фермерських господарств.

Нагадаємо, Верховна рада підтримала у першому читанні законопроект №8121 "Про внесення змін до Земельного кодексу України та деяких інших законодавчих актів щодо протидії рейдерству".