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SaveФОП снова протестуют в Киеве. Произошла стычка с полицией

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Киев, Вторник 14 декабря 2021 14:38
SaveФОП снова протестуют в Киеве. Произошла стычка с полицией Фото: в Киеве произошла стычка протестующих с полицией (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве снова протестуют представители SaveФОП. Между ними и правоохранителями произошла стычка.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Митингующие хотели пройти маршем, но полиция их не пустила, выставив огромный кордон на улицах Шелковичной и Грушевского.

Сегодня участника протеста выступают против расширения фискализации.

Также предприниматели требуют принятия законопроекта №6376, который вносит изменения в Налоговый кодекс о переносе внедрения кассовых аппаратов еще на один год.

Напомним, в сентябре также в ходе протеста SaveФОП под Верховной радой произошла потасовка.

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