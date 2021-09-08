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Рада провалила обращение к США по статусу основного союзника вне НАТО

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Киев, Среда 08 сентября 2021 14:14
Рада провалила обращение к США по статусу основного союзника вне НАТО Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Верховная рада Украины не будет обращаться к Соединенным Штатам Америки за предоставлением статуса основного союзника вне НАТО. Соответствующий проект постановления не поддержало необходимое число народных депутатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания парламента.

Отметим, проект обращения не поддержал и комитет Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. В итоге при голосовании в сессионном зале его поддержали только 24 народных депутата. Один голос был подан "против", еще 163 нардепа воздержались.

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Рада не должна голосовать за это обращение, поскольку такое решение может поломать стратегическую логику государства.

До этого посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что такой статус дается тем странам, которые не намерены или не могут вступить в НАТО в силу политических или географических причин.

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