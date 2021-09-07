Рада попросит Конгресс признать Украину основным союзником США вне НАТО
Фото: Рада соберется на внеочередное заседание 8 сентября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Верховная рада завтра соберется на внеочередное заседание. Нардепы будут рассматривать проект постановления об обращении к Конгрессу США относительно предоставления Украине двустороннего статуса основного союзника США вне НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВР.
Председатель парламента Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания в среду, 8 сентября, по требованию 153 народных депутатов.
На внеочередное заседание народные депутаты соберутся сразу после завершения очередного.