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Рада попросит Конгресс признать Украину основным союзником США вне НАТО

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Вторник 07 сентября 2021 14:02
Рада попросит Конгресс признать Украину основным союзником США вне НАТО Фото: Рада соберется на внеочередное заседание 8 сентября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Верховная рада завтра соберется на внеочередное заседание. Нардепы будут рассматривать проект постановления об обращении к Конгрессу США относительно предоставления Украине двустороннего статуса основного союзника США вне НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВР.

Председатель парламента Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания в среду, 8 сентября, по требованию 153 народных депутатов.

На внеочередное заседание народные депутаты соберутся сразу после завершения очередного.

Рада попросит Конгресс признать Украину основным союзником США вне НАТО

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Конгресс США Верховная рада
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