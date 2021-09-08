Кулеба просит Раду не голосовать за обращение к США по статусу союзника вне НАТО

Верховная рада Украины не должна голосовать за обращение к США по поводу предоставления статуса основного союзника вне НАТО . Это решение может поломать стратегическую логигу государства.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В частности, он напомнил, что в прошлом году Украина получила статус партнера с расширенными возможностями НАТО, который дает реальное углубление взаимодействия с альянсом.

"Неделю назад во время визита в Вашингтон президент Украины Владимир Зеленский успешно заручился поддержкой США для укрепления обороноспособности Украины. Там же мы подписали новое соглашение с США в сфере безопасности и обороны, которое по ряду параметров является амбициознее статуса "основного союзника вне НАТО", - отметил Кулеба.

По его мнению, Украина будет основным союзником США в НАТО, а не вне НАТО.

"Для этого мы и воплощаем целостную стратегию внешней политики, создаем систему альянсов для безопасности Украины, углубляем взаимодействие со стратегическими партнерами. Парламент имеет право принимать решения, которые считает необходимым. Однако на этом фоне идея обращения в США по статусу "основного союзника вне НАТО" не несет добавленной стоимости для безопасности Украины", - подчеркнул министр.

Он также назвал данный вопрос "попыткой политического хайпа".

"Я прошу народных депутатов не принимать решение, которое ломает стратегическую логику государства, и дать дипломатам продолжить профессионально делать свое дело. Мы достигнем еще больших результатов, если отдельные политические силы подчинят свои личные внутриполитические интересы общей для всех задаче защиты национальных интересов Украины в мире", - добавил Кулеба.